Com pneu, Kerber massacra Vinci e vai à semi no Aberto dos EUA

A número 2 do mundo Angelique Kerber está na semifinal do Aberto dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a alemã não teve dificuldades para vencer a italiana Roberta Vinci, número 8 do ranking, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/0) e carimbar seu lugar entre as quatro melhores do último Grand Slam do ano.

Agora, Kerber aguarda pela definição de sua adversária, que sairá do confronto entre Caroline Wozniacki (74ª) e Anastasija Sevastova (48ª), marcado para a noite desta terça. A alemã pode chegar à sua terceira final de Grand Slam no ano – venceu o Aberto da Austrália e ficou com o vice em Wimbledon.

O equilíbrio entre Kerber e Vinci marcou o início do confronto desta terça-feira. Houve seis quebras de serviço ao todo, três de cada lado, levando a decisão para um game extra, vencido pela alemã.

Tal equilíbrio sumiu da quadra principal de Nova York na segunda parcial. Impiedosa, Kerber aplicou três quebras de serviço e não deu chances à italiana, abatida a cada revés. Ao todo, a vice-líder do ranking mundial venceu nove games seguidos e carimbou com propriedade sua vaga.

