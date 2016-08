Clezar vence americano, fura quali e disputará primeiro Slam da carreira

Guilherme Clezar, quinto melhor tenista brasileiro e 203º do ranking mundial, conseguiu um feito inédito em sua carreira: o tenista disputará a chave principal de um Grand Slam. Após vencer seus dois primeiros jogos do qualificatório para o Aberto dos Estados Unidos, o gaúcho precisava da vitória nesta sexta contra o norte-americano Alexander Sarkissian, 216º da ATP. Depois de uma hora e 23 minutos de partida, Clezar venceu por 6/4 e 7/6 (7-5).

No primeiro set, o norte-americano complicou a vida do brasileiro apenas no sexto game, mas Clezar manteve-se firme e salvou três break points. Isso animou o gaúcho, que aplicou uma quebra de serviço no game seguinte e abriu a vantagem necessária para sair na frente.

Na segunda parcial, o equilíbrio ditou o ritmo da partida. Seguros, os tenistas não cederam chances de quebra de saque ao oponente. Com a igualdade no placar, o set foi decidido no tie-break. Após estar perdendo por 4 a 2, Guilherme venceu quatro pontos em sequência, abrindo 6 a 4 e tendo um match point em seu saque, que acabou desperdiçando. Contudo, o gaúcho conseguiu liquidar a partida no ponto seguinte.

Aos 23 anos, o brasileiro conquistou a chance de participar, pela primeira vez na carreira, da chave principal de um Grand Slam. O ranking mais alto do tenista nacional foi 153º. Além dele, o País terá outro dois representantes na chave de simples masculina: Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva.

