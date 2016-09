Campeão nos EUA, Bruno Soares projeta Davis e exalta parceria com Murray

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Bruno Soares tem vivido um momento muito positivo na carreira. Formando dupla com o Jamie Murray, irmão de Andy Murray, ele conquistou o título do Aberto dos EUA e já começou a preparação para a Copa Davis, que será disputada na Bélgica. O brasileiro exaltou a conquista do terceiro Grand Slam no ano – quinto na carreira – e mostrou confiança para os próximos desafios.

“É mais um título muito especial. Felizmente conquistei meu quinto Grand Slam e todos têm um gostinho especial, pois ocorreram em momentos diferentes. Essa vitória vem como a segunda minha em dupla masculina na temporada e pouquíssimos tenistas na história conseguiram isso. Poder colocar meu nome ao lado dessas pessoas me deixa orgulhoso”, declarou o tenista, em entrevista ao Estado de São Paulo. “A Bélgica é favorita, mas o Thomaz Bellucci fez um bom jogo contra o David Goffin nos Jogos do Rio, o Thiago Monteiro está em alto nível. Somos favoritos na dupla, mas isso se mostra em quadra, completou, projetando os confrontos da Davis, que será disputada em solo belga.

A boa fase de Soares pode ser relacionada com o começo da parceria com o irmão do tenista número 2 do ranking da ATP. Com o austríaco Alexander Peya, seu antigo companheiro, ele havia batido na trave no Aberto dos EUA, perdendo para Leander Paes e Radek Stepanek.

“Uma das coisas mais importantes foi o fato de a gente ser bons amigos e nos conhecermos muito bem. Entender o jogo do outro ajuda demais. A vitória na Austrália foi muito imediata, mas no resto é a mentalidade parecida. Estamos sendo treinados por grandes pessoas, que sabem fazer a gente render o nosso melhor”, declarou, elogiando a sintonia com a dupla atual.

Sobre os próximos passos da carreira, o atleta de 34 anos minimizou a busca pela topo do ranking nas duplas – atualmente, ele assume o 5º lugar, logo atrás de Murray – e ressaltou a importância de os brasileiros figurarem entre os principais nomes das duplas, já que Marcelo Melo, dupla de Soares na Copa Davis, aparece no terceiro lugar da lista.

“Estamos na briga, temos chances reais, mas meu foco é continuar jogando bem. Nunca coloquei meta em termos de ranking”, destacou. “Ajuda demais. Estou super satisfeito com a visibilidade que a gente vem tendo. Sempre tem espaço para melhorar, mas de quatro ou cinco anos pra cá conseguimos transformar a cultura das duplas no Brasil”, finalizou.

Bruno Soares conquistou apenas dois Grands Slams em duplas masculinas, ele venceu os outros três da carreira em duplas mistas.

Recomendado para você