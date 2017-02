Brasil perde para a Colômbia na estreia da Fed Cup

O Brasil começou mal sua caminhada na Fed Cup. Em três partidas contra a Colômbia, nesta segunda-feira, as representantes brasileiras foram derrotadas em duas oportunidades, mas bateram as adversárias na última partida do dia.

O primeiro jogo da noite colocou Gabriela Ce contra a colombiana Maria Osorio Serrano. Após duas horas e 49 minutos de jogo, Ce acabou derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (17).

Ce começou melhor o duelo, vencendo o primeiro set depois de aproveitar os pontos de primeiro serviço. Já na segunda parcial, a brasileira não conseguiu repetir o bom desempenho e, depois de ter o saque quebrado, acabou perdendo por 6/3. Já no set decisivo, Serrano venceu dois dos três break points em jogo e acabou fechando em 7/6.

Número três do ranking brasileiro, Teliana Pereira enfrentou Mariana Duque-Marino, primeira do ranking colombiano, e não apresentou um bom tênis. Duque-Marino não teve grandes dificuldades para fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e garantir a segunda vitória da Colômbia.

Cometendo muitas dupla-faltas, Teliana não conseguiu segurar os bons ataques de Marino e acabou derrotada, após uma hora e 19 minutos de jogo.

A única vitória brasileira no torneio disputado no México aconteceu nas duplas. Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani bateram Maria Herazo González e Maria Perez-Garcia por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

Apesar do resultado positivo, as brasileiras começaram perdendo o primeiro set e apresentando alguns erros em quadra. Já no segundo set, com três aces, Stefani e Alves conseguiram deixar tudo igual na parcial. No terceiro set, as brasileiras foram agudas e quebraram as colombianas para vencerem por 6/2.

O Brasil enfrenta o México, na próxima rodada da Fed Cup. Com a derrota, as brasileiras ocupam a quarta colocação do Grupo B, atrás apenas do México, que ainda não estreou na competição.