Bellucci e Rogerinho perdem e deixam o Aberto dos EUA na primeira rodada

Depois de cair três posições no ranking da ATP, o brasileiro Thomaz Bellucci deu adeus ao Aberto dos Estados Unidos nesta segunda-feira, na primeira rodada do torneio. Frente o russo Andrey Kuznetsov, número 47 do mundo, o brasileiro acabou perdendo por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 1/6 e 6/7 (6/8).

A primeira parcial foi difícil para o brasileiro, que viu o russo confirmar seus serviços sem grandes problemas e fechar a parcial em pouco mais de 40 minutos. Bellucci ainda chegou a salvar um set point, mas não foi capaz de evitar o revés.

Mostrando-se vivo na disputa, o paulista melhorou de desempenho no segundo set e impôs seu jogo com mais consistência, conseguindo assim quebrar o saque de Kuznetsov em duas oportunidades e empatar o duelo com um 6/3 em 37 minutos de parcial.

A oscilação voltaria a atrapalhar Bellucci no set seguinte. Com dificuldades para devolver os ataques do adversário, o brasileiro sofreu bastante, teve mais dois serviços perdidos e foi derrotado com rapidez na terceira parcial, que durou apenas 26 minutos.

No set decisivo, Bellucci voltou a fazer jogo duro. O brasileiro começou a parcial desperdiçando seu saque e sendo quebrado por Kuznetsov. No entanto, o paulista conseguiu devolver a quebra e deixar tudo igual: 6 a 6. No tie-break, Bellucci conseguiu complicar a vida do russo, mas acabou derrotado por 7/6 (8/6).

Rogerinho cai para Cilic – Outro brasileiro que caiu no último Grand Slam do ano nesta segunda-feira foi Rogerio Dutra Silva. Jogando contra o croata Marin Cilic, número nove do mundo, o brasileiro foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 4/6, 5/7 e 6/1.

Apesar de conseguir equilibrar o primeiro set durante boa parte do tempo, o brasileiro acabou não conseguindo resistir as investidas do croata, que quebrou seu saque duas vezes antes fechar a seu favor a primeira parcial.

No set seguinte, Rogerinho partiu para tentar uma reação e foi páreo duro para um rival considerado de patamar superior. Mesmo perdendo por 7/5, o brasileiro vendeu caro a parcial para Cilic, que foi forçado até seu limite para conseguir ampliar sua vantagem na partida.

No último set, o croata confirmou o favoritismo e precisou de apenas 24 minutos para despachar o brasileiro. Quebrando o serviço de Rogerinho em duas oportunidades, Cilic fechou em 6/1 e garantiu a vitória.

