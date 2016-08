Atual campeão, Djokovic bate polonês na estreia em Nova York

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Atual campeão do Aberto dos Estados Unidos, o sérvio Novak Djokovic estreou com vitória na edição 2016 do último Grand Slam da temporada. Na noite desta segunda-feira, o líder do ranking mundial até levou um susto do polonês Jerzy Janowicz, 247º colocado da lista da ATP, ao perder o segundo set, mas venceu por 3 a 1, com parciais de 6/3, 5/7, 6/2 e 6/1, em 2h37 de partida realizada na quadra central Arthur Ashe, a principal do complexo de tênis em Nova York.

Com o resultado, Djokovic se classificou para enfrentar o tcheco Jiri Vesely, de quem perdeu na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril deste ano. O próximo adversário do tenista de Belgrado derrotou o indiano Saketh Myneni, também nesta segundo, em duelo de cinco sets que durou 3h47. O embate está marcado para a noite da próxima quarta-feira.

Campeão em 2011 e 2015, o sérvio disparou 12 aces, contra cinco de Janowicz. Também conquistou sete quebras de serviço, cinco a mais que o adversário, que acumulou 59 erros não forçados, diante de apenas 18 de Djokovic. O polonês ao menos obteve mais bolas vencedoras que o melhor jogador do mundo: 41 a 34.

Nole só perdeu o controle da partida no segundo set, quando não encaixou bem o saque, abrindo brecha para Janowicz fosse agressivo e atacasse o serviço do sérvio, conseguindo assim duas quebras. Na sequência, no entanto, o número 1 do mundo retomou o domínio do jogo, voltou a acertar as bolas e garantiu o triunfo sem sustos.

