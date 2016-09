Após um ano, Nadal voltará a defender Espanha na Copa Davis

A Espanha terá força máxima para tentar retornar ao Grupo Mundial da Copa Davis. A seleção capitaneada por Conchita Martinez disputará os playoffs diante da Índia, em Nova Délhi, de 16 a 18 de setembro, com os seus melhores tenistas do ranking, dentre eles o número 5 do mundo Rafael Nadal.

O Touro Miúra, que foi eliminado do Aberto dos EUA pelo francês Lucas Pouille no último domingo, não defendia a Espanha desde setembro do ano passado, na vitória de seu país sobre a Dinamarca pelo zonal europeu. Além dele, os espanhóis enfrentarão os indianos com David Ferrer (13º), Feliciano López e Marc López – os dois últimos especialistas em duplas.

Já a Índia, que bateu a Coreia do Sul no zonal da Ásia e Oceania, tentará surpreender a Espanha com Saketh Myneni (143º) e Ramkumar Ramanathan (202º) para os simples, e Rohan Bopanna e Leander Paes para as duplas.

Outro top 10 estará persente na repescagem da Copa Davis. Pelo Japão, o número 7 Kei Nishikori será o principal atleta da equipe que tenta permanecer no Grupo Mundial no confronto contra a Ucrânia, em casa. Além de Nishikori, os japoneses vão à quadra com Yuichi Sugita, Yoshihito Nishioka e Taro Daniel. A Ucrânia terá Illya Marchenko, Sergiy Stakhovsky, Artem Smirnov e Danylo Kalenichenko.

Veja os confrontos válidos pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, que acontecem entre 16 e 18 de setembro:

Suíça x Uzbequistão

Bélgica x Brasil

Austrália x Eslováquia

Canadá x Chile

Cazaquistão x Rússia

Espanha x Índia

Alemanha x Polônia

Japão x Ucrânia

