Ao lado de cazaque, Bruno Soares vai para as quartas nas duplas mistas

Bruno Soares está nas quartas de final do torneio de duplas mistas do Aberto dos Estados Unidos. Neste domingo, o brasileiro, ao lado da cazaque Yaroslava Shvedova, venceu a húngara Timea Babos e o norte-americano Eric Butorac por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Mineiro de Belo Horizonte, Bruno Soares busca o tricampeonato de duplas mistas no Aberto dos EUA. O tenista sagrou-se campeão nas quadras do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, nos anos de 2012 e 2014, ao lado da russa Ekaterina Makarova e da indiana Sania Mirza, respectivamente.

Bruno Soares/Yaroslava Shvedova não começaram bem, perdendo o serviço logo no primeiro game da partida e vendo os adversários abrirem 2/0. No entanto, a dupla formada pelo brasileiro e pela cazaque reagiu e ganhou cinco games em sequência, não só empatando, mas também passando à frente e adquirindo a vantagem de 5/2.

Mesmo pressionados, Timea Babos/Eric Butorac conseguiram diminuir a diferença e confirmaram seu serviço no oitavo game. Na sequência, porém, Soares/Shvedova saíram de um 0-30 contra para fecharem o primeiro set por 6/3, em 27 minutos.

A segunda parcial foi mais equilibrada. As duas duplas confirmaram todos os seus serviços até o décimo game, quando o jogo ficou empatado em 5/5. No 11º game, o brasileiro e a cazaque conquistaram uma providencial quebra de saque para ficar em vantagem e ter a possibilidade de sacar para fechar a partida.

Sem dar chances para a húngara e para o norte-americano, Bruno Soares e Yaroslava Shvedova fizeram um game de saque perfeito e, sem ceder um ponto sequer para os adversários, deram números finais ao confronto.

