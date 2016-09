Voltando a jogar após título nos EUA, Wawrinka avança na Rússia

Na primeira partida após o título do Aberto dos Estados Unidos, o suíço Stan Wawrinka, número 3 do mundo, não teve dificuldades em sua estreia no ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia. Ele superou o tcheco Lukas Rosol (85º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 58 minutos de jogo.

No primeiro set, o dono de três títulos de Grand Slam teve alguma dificuldade no início, mas após o quarto game a situação se tornou muito tranquila. Wawrinka conquistou quebras no quinto e no nono game e, sem dificuldades em seu saque, marcou 6/3, abrindo vantagem na partida.

Rosol parecia começar melhor o segundo set. Logo no primeiro game, o tcheco abriu 0/40, com três chances para quebrar o serviço de Stan. Não conseguiu e, a partir deste momento, saiu do duelo. O suíço embalou cinco games seguidos, marcando 5/0 e ficando muito perto do triunfo. Lukas ainda evitou o pneu, confirmando seu saque uma vez, mas o número 3 do mundo não teve problemas para fazer 6/1, garantindo a vitória.

Na próxima fase, Wawrinka enfrentará o vencedor de duelo entre sérvios. Viktor Troicki (33º) e Dusan Lajovic (73º) se enfrentam nesta quinta-feira. Stan só volta a atuar na sexta, em partida que valerá pelas quartas de final do ATP russo.

Na França, Thiem avança; brasileiro vence nas duplas

No ATP 250 de Metz, o austríaco Dominic Thiem, número 10 do mundo e cabeça de chave 1 do torneio, venceu o alemão Peter Gojowczyk (209º), por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7-2).

Com o triunfo, o jovem de 23 anos avançou às quartas de final da competição. Ele vai enfrentar o vencedor do encontro entre o luxemburguês Gilles Muller (37º) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (106º).

Nas duplas, atuando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o brasileiro Marcelo Demoliner avançou em Metz. Ele e seu parceiro superaram os donos da casa Edouard Roger-Vasselin e Julien Benneteau, por 2 a 1 (6/2, 2/6 e 10/7). Agora, nas quartas, Demoliner e Daniell encaram o americano Scott Lipsky e o britânico Colin Fleming.

