Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro caem na estreia do Aberto da Austrália

Único brasileiro a iniciar o Aberto da Austrália diretamente na chave principal de simples, Thomaz Bellucci se despediu do primeiro Grand Slam do ano nesta segunda-feira. Encarando o tenista da casa Bernard Tomic na primeira rodada, o paulista não conseguiu superar o favoritismo do adversário e acabou derrotado por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/1 e 6/4, em apenas uma hora e 39 minutos de partida.

Cabeça de chave número 27 em Melbourne, Tomic simplesmente não tomou reconhecimento de Bellucci. Logo em sua primeira vez servindo para o jogo o brasileiro não conseguiu se impor diante do rival, que mais consistente conseguiu a quebra do saque e abriu vantagem. Mantendo uma baixa margem de erro, Tomic ainda quebraria o saque de Bellucci novamente já no fim da parcial para fechar em 6/2 e abrir 1 a 0.

Bernard Tomic ganhou confiança com a impotência de Bellucci e foi ainda mais agressivo no segundo set. Sacando bem e com grande aproveitamento nas devoluções, o tenista da casa neutralizou completamente o rival, que confirmou apensas um serviço na parcial e ia ficando cada vez mais distante da classificação com mais um set a favor do australiano.

Ainda tentando se manter vivo na disputa, Bellucci mostrou uma reação no último set, quando cometeu menos erros em quadra e até o oitavo game seguiu empatado com Tomic. Entretanto, o rival australiano tratou de emplacar boas devoluções para fechar a última parcial e confirmar sua ida à segunda rodada do torneio.

Na próxima fase Bernard Tomic terá pela frente o dominicano Victor Estrella Burgos, que venceu o britânico Aljaz Bedene por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (9 a 7), 7/5, 0/6 e 6/3.

Thiago Monteiro – Outro tenista representando o Brasil na chave de simples, Thiago Monteiro teve uma parada dificílima contra Jo-Wilfried Tsonga nesta segunda-feira. Diante do cabeça de chave número 12 do torneio australiano, o jovem cearense lutou bastante, mas não conseguiu superar o renomado adversário, que conquistou a classificação vencendo por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/3, 6/7 (7 a 5) e 6/2, em duas horas e 26 minutos.

Na próxima rodada Tsonga enfrentará o sérvio Dusan Lajovic, que superou o francês Stephane Robert por 3 sets a 0, triplo 6/3.