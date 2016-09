Thiago Monteiro é atropelado por Goffin e Bélgica abre 1 a 0 na Davis

A vitória sobre Tsonga, à época nono melhor tenista do mundo, no Rio de Janeiro colocou Thiago Monteiro nos holofotes e acendeu a esperança dos brasileiros em ter novamente um tenista como um dos principais nomes do esporte no futuro. No entanto, a ascensão do jovem cearense foi freada por David Goffin nesta sexta-feira. Estreando como titular do Brasil na Copa Davis, Thiago Monteiro não começou sua trajetória com o pé direito e acabou sendo derrotado por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/0. Com o resultado, a Bélgica abriu 1 a 0 nas disputas por uma vaga no grupo mundial da competição.

Jogando em casa, a Bélgica veio com força máxima para o duelo da primeira rodada. 14º do mundo, Goffin entrou focado e demonstrou bastante consistência contra o jovem cearense de apenas 22 anos. Segundo melhor tenista do país e atual número 101 do ranking da ATP, ele teve dificuldades durante a partida e não conseguiu surpreender o rival.

O primeiro set começou equilibrado e ambos os tenistas confirmaram seus primeiros serviços. A história começou a mudar no quinto game, quando Thiago acabou sofrendo uma quebra de saque, fato que deixou Goffin em uma situação mais confortável na partida, já que agora ele detinha a vantagem. Conquistando mais um breakpoint através do bom desempenho nas devoluções, o belga precisou apenas sacar no último game para confirmar a vitória da parcial.

A confiança de Thiago Monteiro parecia ter ido embora e no segundo set David Goffin cresceu ainda mais na partida. Novamente o brasileiro sofreu duas quebras de saque e tinha dificuldades de encontrar um caminho para superar o 14º melhor tenista da atualidade. Mais agressivo, o belga sacou para fechar o set mais uma vez e ficar mais perto do triunfo em Oostende.

A probabilidade de Thiago reverter o confronto já era pequena e após o início de terceiro set avassalador de David Goffin uma volta por cima do brasileiro ficou ainda mais improvável. O belga manteve uma regularidade impressionante ao longo de todo o duelo e ainda tratou de fechar o confronto com um ‘pneu’ para deixar a Bélgica à frente no placar contra o Brasil por uma vaga no grupo mundial da Copa Davis de 2017.

Ainda hoje, o melhor tenista brasileiro, Thomaz Bellucci, terá a chance de igualar o confronto contra os donos da casa às 11h (de Brasília), quando entra em quadra contra Steve Darcis, número 103 no ranking da ATP.

