Técnico justifica eliminação de Bellucci no Aberto da Austrália

Thomaz Bellucci não consegue encontrar o caminho das vitórias neste início de temporada. Depois de ser eliminado na primeira rodada do ATP de Sydney para o francês Nicolas Mahut, foi a vez do brasileiro se despedir, também na primeira rodada, do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, nesta segunda-feira.

A derrota para o australiano Bernard Tomic logo na estreia do torneio decepcionou os torcedores brasileiros, que esperavam uma volta por cima do principal representante do país no circuito da ATP. A postura passiva de Bellucci no jogo frente à agressividade do rival pesou muito no resultado da partida, porém, o treinador do tenista explicou o motivo pelo qual ele não conseguiu escapar da derrota.

“É um adversário difícil para o Thomaz pela forma de jogar, que varia muito a velocidade e a altura da bola, joga muito plano e com muito slice. Ficou difícil para o Thomaz encontrar uma bola para atacar e soltar as bolas com mais potência. Para jogar contra um cara desse é preciso imprimir um volume de jogo muito agressivo, com pontos longos. Precisa estar muito confiante, muito firme para suportar um jogo desse”, afirmou o técnico João Zwetsch.

Apesar da eliminação na chave de simples, Bellucci ainda compete na chave de duplas ao lado do argentino Maximo Gonzalez, nesta terça-feira. Eles enfrentarão na primeira rodada o indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas, cabeças de chave número 15 do torneio.

Terminando sua participação na duplas, Thomaz Bellucci retorna ao Brasil para se preparar para o próximo torneio que estará presente, o ATP de Equito, no Equador, a partir do dia 4 de fevereiro. Depois, o tenista competirá no ATP 500 do Rio de Janeiro e emenda com o ATP 250 de São Paulo.

