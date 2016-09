Soares e Jamie Murray vencem com autoridade e vão às oitavas nos EUA

Em quadra para a disputa da fase de 16 avos de final do Aberto dos Estados Unidos, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray mostrou porque é uma das melhores da atualidade em sua categoria e conseguiu vitória avassaladora sobre o austríaco Jurgen Melzer e o polonês Marcin Matkowski para avançar até as oitavas do Grand Slam americano. Foram 2 sets a 0 com um duplo 6/1 nas parciais, alcançados em apenas 55 minutos de partida.

Sem tomar conhecimento da dupla adversária, Soares e Murray começaram a partida com tudo, e já quebraram o saque dos oponentes no serviço inicial do duelo, fato que se repetiu mais duas vezes ao longo da primeira parcial, fechada rapidamente em 29 minutos.

No segundo set, o desequilíbrio entre as duas duplas continuou presente, desta vez, com mais duas quebras de serviço em favor do brasileiro e do britânico, que precisaram de mais 26 minutos para repetir o placar da parcial anterior e assegurar a classificação com extrema tranquilidade.

Na próxima fase do Aberto da Austrália, Bruno Soares e Jamie Murray enfrentarão o estadunidense Brian Baker e o neozelandês Marcus Daniell, que também venceram sua partida por 2 a 0, diante do dinamarquês Frederik Nielsen e do indiano Rohan Bopanna.

