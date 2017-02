Número 1 do Brasil, Thiago Monteiro cai na primeira fase em Quito

Thiago Monteiro recebeu uma notícia satisfatória nesta segunda-feira, ao ultrapassar Thomaz Bellucci e assumir o primeiro lugar do ranking brasileiro de tênis. No entanto, o jovem de 22 anos entrou em quadra horas depois, e acabou perdendo para o equatoriano Giovanni Lapentti por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Com a derrota, Monteiro deu adeus ao ATP de Quito, caindo na fase 16avos da competição internacional. Já o experiente Lapentti avança às oitavas de final e pode enfrentar outro brasileiro. Rogério Dutra Silva encara Carballes Baena nesta terça-feira.

Em uma hora e oito minutos de jogo, Monteiro não apresentou um bom tênis. O brasileiro até começou ganhando o primeiro game com um pneu, mas acabou desperdiçando seu serviço em duas oportunidades e foi derrotado no primeiro set por 6/3.

Já no segundo set, Monteiro vendeu caro a derrota, ganhando alguns bons ralis contra o equatoriano. No entanto, o número 1 brasileiro voltou a pecar nos saques e foi quebrado duas vezes, vendo Lapentti fechar em 6/2.