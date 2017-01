Nadal é freado por Milos Raonic e cai nas quartas de final em Brisbane

Rafael Nadal até começou bem, mas não conseguiu bater o atual terceiro melhor tenista do mundo, Milos Raonic, nesta sexta-feira. Após vencer o primeiro set, o Toro Miura acabou sofrendo a virada para o rival canadense, que garantiu uma vaga na semifinal do ATP de Brisbane, triunfando por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em duas horas e 22 minutos de partida.

Nadal imprimiu um ritmo forte em quadra desde o início do duelo. Bastante agressivo e à vontade, o espanhol emplacou bons golpes, neutralizando as ações do outro lado da rede. Seguro e mantendo uma baixa média de erro, o quinto cabeça de chave do torneio foi cirúrgico para fechar a primeira parcial.

Já no segundo set Milos Raonic fez jus ao posto que ocupa no ranking da ATP e tratou de frustrar os planos de Nadal em vencer mais uma parcial e garantir a vaga na próxima fase em Brisbane. Mais consistente, o canadense encaixou seu jogo e, depois de duas oportunidades, não desperdiçou a terceira de quebrar o saque do rival, igualando o confronto e forçando o set de desempate.

Afetado com o mal jogo que realizou no segundo set, Nadal se encrencou ainda mais no início da terceira parcial. Logo no primeiro game acabou tendo seu serviço anulado por Raonic, que daí em diante precisou apenas confirmar seus saques e administrar a vantagem para superar o espanhol e assegurar sua presença na semifinal do ATP de Brisbane.

Na próxima fase Milos Raonic terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, que superou o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.