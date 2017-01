Murray sofre no início, mas bate ucraniano e avança no Aberto da Austrália

Andy Murray disputou pela primeira vez na carreira um Grand Slam como número um do mundo nesta segunda-feira. Depois da dura derrota para seu principal rival, Novak Djokovic, na decisão do ATP de Doha, o britânico teve que voltar seu foco rapidamente para o Aberto da Austrália, onde tentará manter o posto de melhor tenista da atualidade. Estreando o ucraniano Illya Marchenko, Murray teve algumas dificuldades nos dois primeiros sets, no entanto, fez prevalecer seu favoritismo para fechar o jogo em 3 sets a 0, parciais de 6/5, 7/6 (7 a 5) e 6/2, em duas horas e 50 minutos, e avançar à segunda rodada.

A derrota para Djokovic no Catar parece ter mexido com a cabeça de Murray. Ciente da necessidade de provar que realmente é um dos favoritos ao título na Austrália, o britânico sentiu a pressão no início do duelo e justamente por isso enfrentou dificuldades diante de Marchenko.

Logo no primeiro game do jogo Murray teve seu serviço anulado, fato que surpreendeu a todos que acompanhavam o duelo na Rod Laver Arena. No entanto, Marchenko não aproveitou a possibilidade de assegurar a vantagem na parcial e também acabou sofrendo a quebra no game seguinte. Ambos ainda conseguiram mais um breakpoint ao longo da disputa, mas a experiência e precisão de Murray falou mais alto na última chance que tinha para evitar o tie-break, vencendo desta forma o set por 7/5.

Se a primeira parcial foi difícil para o número um do mundo, a segunda foi ainda mais. Sem sentir a pressão de enfrentar o todo poderoso Andy Murray, Illya Marchenko ia vendendo por muito caro a derrota. O ucraniano voltou para o duelo ainda mais determinado e justamente por isso não ofereceu muitas brechas para que o rival britânico pudesse fechar mais um set sem maiores problemas. Forçando o tie-break, Marchenko não conseguiu aproveitar seus saques no período decisivo, fazendo com que Murray se aproveitasse da situação e abrisse 2 a 0.

Com a boa vantagem, Andy Murray tirou um peso enorme sobre seus ombros e, mais tranquilo, conseguiu superar o adversário na última parcial com muito mais facilidade. Permitindo que Marchenko confirmasse apenas dois de seus serviços, o britânico foi cirúrgico para garantir sua classificação e voltar a ganhar confiança depois da derrota para seu principal rival do circuito em Doha.

Na próxima rodada Murray terá pela frente o russo Andrey Rublev, que furou o qualifying e venceu o tenista de Taipei Yen-Hsun Lu na primeira rodada por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 7/6 (7 a 0) e 6/3.