Irmãos Murray vencem dupla argentina e salvam Grã-Bretanha na Davis

Andy e Jaime Murray venceram Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer neste sábado por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6, 6/4 e 6/4, para deixar a Grã-Bretanha ainda em condições de defender o título da Copa Davis. Após o país perder os dois primeiros confrontos do sábado, a dupla britânica teve de vencer a partida de hoje para evitar que a Argentina avançasse à decisão, já que a semifinal é composta por cinco partidas. Agora, o placar geral é de 2 a 1 para o conjunto platino.

Nem nos melhores sonhos Andy e Jamie esperavam começar o primeiro set de maneira tão avassaladora. Quebrando o saque dos adversários argentinos nos dois games em que serviram, a dupla britânica abriu 4 a 0 e precisou apenas administrar a boa vantagem para fechar a parcial em 6/1 e ganhar confiança para o restante da partida, realizada na Escócia.

Sem se abalarem, Del Porto e Leonardo Mayer foram para o segundo set ignorando a derrota arrasadora na parcial anterior. Mantendo o equilíbrio dentro de quadra, os argentinos demonstraram bastante consistência para não oferecerem brechas aos britânicos e aproveitarem um dos três breakpoints que tiveram durante a parcial para assumirem à frente na parcial e igualarem o placar em 1 a 1 ao fechar o set em 6/3.

Os britânicos voltaram a atrapalhar os planos dos argentinos no terceiro set. À exemplo da partida entre Andy Murray e Del Potro, a parcial foi decidida nos detalhes. Com a disputa ponto a ponto, ambas as duplas conseguiram quebras, no entanto, os irmãos Murray foram mais precisos no último set, quando anulara o serviço dos rivais novamente para fechar em 6/4 e se recolocarem à frente no marcador.

Quem esperava em uma nova retomada da dupla argentina se decepcionou no quarto set. Mesmo oferecendo grande resistência à derrota, Del Potro e Leonardo Mayer não conseguiram igualar o duelo novamente e acabaram levando a pior contra Andy e Jaime Murray, que fecharam a última parcial em 6/4 e assim mantiveram vivo o sonho da Grã-Bretanha ir à segunda final consecutiva da Copa Davis.

