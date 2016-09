Fora até o fim do ano, Federer revela torneios que jogará no início de 2017

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

O suíço Roger Federer não atuará mais em 2016, por conta de uma lesão no joelho, deixando os fãs de tênis com saudades. Mas o retorno às quadras do atual número 4 do mundo, dono de 88 títulos de simples, já tem data marcada.

Em entrevista à ATP, o Maestro falou sobre seus planos para o início de 2017. Federer já havia confirmado participação na Copa Hopman, competição mista por países. O torneio, que não vale pontos no ranking, será disputado em Perth, na Austrália, entre os dias 1º e 7 de janeiro.

O primeiro desafio oficial de Roger será o Aberto da Austrália, na segunda metade de janeiro. Em 2016, o suíço fez boa campanha, chegando às semifinais, caindo para Djokovic em quatro sets. Na Oceania, o maior campeão de Slams da história irá em busca do 18º título de Majors.

Os três torneios seguintes são recorrentes no calendário de Federer: o ATP 500 de Dubai e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Na Ásia, Roger levou a taça sete vezes, sendo a última em 2015. Já nos Estados Unidos, foram quatro títulos em Indian e dois na Flórida.

Federer ainda não divulgou quais serão os torneios seguintes que disputará. Após Miami, começa a temporada de saibro, piso no qual o suíço costuma ter menos sucesso.

Sem atuar desde julho, quando perdeu a semifinal de Wimbledon para Milos Raonic, Roger deve cair bastante no ranking da próxima semana, já que não defendeu o vice-campeonato do Aberto dos Estados Unidos.

