Favoritos contra belgas, Melo e Soares jogam neste sábado pela Davis

Ícones do tênis de duplas no mundo, Bruno Soares e Marcelo Melo entram em quadra juntos neste sábado pela Copa Davis. Enfrentando Ruben Bemelmans e Jooris De Loore, os brasileiros terão de superar a pressão da torcida adversária, já que a Bélgica joga em casa, para tentar garantir uma vaga ao Brasil no grupo mundial do principal torneio de nações da modalidade.

Favoritos no confronto, Melo e Soares vivem realidade bem diferente em comparação com as dos adversários. Atuais números três e cinco, respectivamente, os brasileiros, ao que tudo indica, não deverão ter dificuldades na partida deste sábado, já que Bemelmans é apenas o número 207 do mundo, enquanto De Loore é o 462º do ranking da ATP.

“Fizemos uma boa preparação durante esta semana de treinos aqui em Oostende, todos estão jogando muito bem. Acredito que o Brasil tem boas chances nesse confronto, pois estamos muito motivados e confiantes”, disse Marcelo Melo.

Bruno Soares e Marcelo Melo entram em ação neste sábado, às 9h (de Brasília). A partida da dupla será a terceira do confronto entre Bélgica e Brasil. Posteriormente, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro ainda entram em quadra para buscar a vaga na elite do tênis mundial.

