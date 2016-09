Del Potro retorna ao top 100 e exalta apoio da torcida em Nova York

Juan Martin Del Potro não conseguiu avançar às semifinais do Aberto dos EUA, mas chegando até as quartas do torneio – desde 2013 ele não chegava a este estágio em um Grand Slam – já garantiu um lugar entre os 65 melhores tenistas do mundo. Longe das quadras por quase um ano por conta das recorrentes lesões no punho esquerdo, o argentino voltou às atividades em fevereiro e parece obstinado a recuperar seu lugar de destaque no circuito da ATP.

Del Potro chegou à Nova York como número 142 do ranking e teve de jogar o wild card – partidas qualificatórias – para conseguir uma vaga nas disputas do Aberto dos EUA. Até encontrar Wawrinka nas quartas de final, o argentino venceu três cabeças de chave e, mesmo com o revés, saiu satisfeito com o seu desempenho e com o apoio recebido pela torcida no Arthur Ashe Stadium.

“Posso ter perdido o jogo, mas nunca vou esquecer isso. É maior que qualquer vitória”, disse Del Potro, se referindo à torcida. “Estou muito orgulhoso por receber isso da torcida, porque venho me esforçando muito para jogar tênis novamente. Eles me deixaram muito feliz hoje e não estou ligando para o resultado”, disse Del Potro, que chorou ao final do confronto.

O tenista argentino chegou para as disputas do Aberto dos EUA ainda desacreditado. No entanto, ele aproveitou a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para ganhar mais confiança e chegar longe no último Grand Slam do ano. Apesar da evolução evidente, Del Potro prefere conter a empolgação e admitiu que ainda não chegou a sua melhor forma.

“Acredito que meu tênis está começando a responder como quero, mas fisicamente eu ainda estou em baixa. Não estou no mesmo nível que esses caras. Preciso apenas permanecer saudável para a pré-temporada para atingir o 100% no ano que vem. Já estou no Top 100, então isso é bom. Não vou mais precisar passar pelo wild card. Tudo aqui é positivo para mim e estou muito feliz por isso”, finalizou Del Potro.

