Brasil vence mais duas e fecha série da Davis contra Equador em 5 a 0

Depois de ter garantido a classificação para a repescagem do Grupo Mundial, pelotão de elite da Copa Davis, neste sábado, o Brasil apenas cumpriu tabela neste domingo e se saiu bem. Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro entraram em quadra e completaram o placar de 5 a 0 na série da última rodada do Zonal Americano 1.

Primeiro a entrar em quadra, Bellucci encarou o tenista reserva da delegação equatoriana Ivan Endara (428º) e não teve grandes dificuldades. O tenista 67º colocado do ranking da ATP venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/4.

O triunfo garantiu a Bellucci uma importante marca. Ele se igualou a Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão de Roland Garros, na lista de brasileiros com mais vitórias na competição, com 21 no total.

“Importante poder ajudar o Brasil novamente com mais duas vitórias, sempre é gratificante saber que estamos na história do tênis brasileiro. Igualar para mim é uma honra, por tudo que ele já conquistou na Copa Davis, por tantas vitórias memoráveis que ele já teve defendendo o Brasil e, é claro, mais uma conquista na minha carreira”, declarou o principal tenista brasileiro da atualidade.

Já Thiago (81º), que conquistou sua primeira vitória da carreira na Davis na última sexta-feira, deu início à uma uma série de resultados positivos na competição. Diante do também reserva Gonzalo Escobar, o cearense teve um pouco mais de dificuldade que o compatriota, mas saiu com o triunfo por 2 a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/3.

Bia Haddad supera Teliana em Bogotá

Um confronto brasileiro agitou a final do classificatório para o WTA de Bogotá, na Colômbia. Bia Haddad Maia, 157ª colocada do ranking da WTA, levou a melhor sobre a compatriota Teliana Pereira (204ª), garantindo vaga após vitória por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7-4), 4/6 e 6/4.