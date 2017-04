Brasil enfrentará o Japão na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis

Foi definido nesta terça-feira o adversário do Brasil na fase de repescagem que vale uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis. Por meio de sorteio, o Japão foi o selecionado para competir contra os brasileiros, em disputa que acontece no país asiático, entre os dias 15 e 17 de setembro.

O confronto é considerado de grande dificuldade para o Brasil, já que além de precisar competir longe de seus domínios, o Japão possui um dos grandes tenistas da atualidade: Kei Nishikori. Curiosamente, o japonês, hoje número 7 do planeta, foi derrotado em fevereiro deste ano por Thomaz Bellucci, em confronto válido pelo aberto do Rio de Janeiro.

Marcelo Melo comentou o sorteio que colocou Brasil e Japão frente a frente na Copa Davis:

Aqui vamos nós p Japão, proximo confronto do Brasil na Copa Davis. #DavisCup — Marcelo Melo (@marcelomelo83) April 11, 2017

Nos outros confrontos sorteados na fase de repescagem, a Argentina também precisará sair de seus domínios e encarar viagem longa, já que seu adversário será o Cazaquistão. Já a Colômbia jogará em casa diante a Croácia, que possui como um de seus representantes o oitavo tenista do mundo, Marin Cilic.

Confira todos os confrontos da repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis:

Cazaquistão x Argentina

Colômbia x Croácia

Suíça x Belarus

Holanda x República Tcheca

Portugal x Alemanha

Japão x Brasil

Hungria x Rússia

Canadá x Índia