Bellucci é derrotado por De Loore e a já classificada Bélgica abre 4 a 0

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Mesmo com o confronto entre Brasil e Bélgica já decidido, Thomaz Bellucci entrou em quadra na manhã deste domingo contra Joris De Loore para cumprir a tabela da Copa Davis. Melhor tenista do país, o número 73 do ranking da ATP não conseguiu confirmar o favoritismo e acabou sendo derrotado por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7 a 4) e 6/2. Com isso, a Bélgica ampliou para 4 a 0 o placar geral.

Os belgas já haviam assegurado a vaga na elite do tênis mundial neste sábado, quando Ruben Bemelmans e Joris De Loore superaram a ilustre dupla brasileira Marcelo Melo e Bruno Soares. Como a disputa entre os países é formada por cinco confrontos e a Bélgica abriu 3 a 0 com este triunfo, o Brasil viu suas chances de figurar no Grupo Mundial irem embora.

Em partida amistosa, Bellucci não conseguiu se impor diante do adversário, que ocupa apenas a 190ª colocação no ranking da ATP. Logo no primeiro set o belga parece ter se inspirado no apoio da torcida que compareceu à arena em Oostende e conquistou dois breakpoint contra o brasileiro para abrir 1 a 0 na partida.

No segundo set Bellucci se recuperou e fez um jogo equilibrado, forçando o tie-break. Determinado a empatar o jogo e levar a decisão para a última parcial, o brasileiro manteve a calma, levou a melhor no tie-break para ficar em igualdade contra De Loore.

Quem esperava uma virada brasileira acabou se decepcionando. Após Thomaz Bellucci demonstrar força para empatar a partida, ele não conseguiu manter o desempenho e foi atropelado por Joris De Loore no terceiro set, confirmando apenas dois games e somando sua segunda derrota no confronto contra os belgas pela Copa Davis.

Recomendado para você