Bellucci cai três posições e Thiago Monteiro sobe uma em ranking mundial

Nesta segunda-feira, em nova atualização do ranking mundial da ATP, que classifica os atletas do tênis masculino, o brasileiro Thomaz Bellucci viu seu posto descer alguns lugares na relação, ocupando agora a posição de número 65 do mundo. Thiago Monteiro, por outro lado, melhorou sua situação no ranking.

Bellucci perdeu três posições em relação a colocação que ocupava na classificação anterior. No entanto, aos 28 anos, o paulista segue como o melhor brasileiro ranqueado atualmente no ranking da categoria simples.

Mais abaixo vem Thiago Monteiro, que conseguiu subir um posto nesta segunda-feira e foi da 99ª para a 98ª posição. Com apenas 22 anos, o cearense é o único brasileiro além de Bellucci a constar no top 100 de tenistas da ATP.

No ranking de duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares não tiveram suas posições alteradas e seguem no top 10 da lista, em terceiro e oitavo colocados, respectivamente. O mineiro André Sá, por outro lado, caiu drasticamente, e depois de descer 6 postos ocupa agora a 68ª colocação.

