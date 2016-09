Argentina elimina atuais campeões e decide a Copa Davis contra a Croácia

Next

Estão definidas as nações que irão decidir a Copa Davis de 2016. No último dia de partidas das semifinais, a Croácia liderada por Marin Cilic se garantiu na decisão, assim como a Argentina, que eliminou a Grã-Bretanha, atual campeã da competição, e fará sua quinta final de Davis.

Logo na primeira partida do domingo, Cilic (11º do ranking da ATP) derrotou o francês Richard Gasquet (17º) por 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 7/5) e fechou a série em 3 a 1. Ambos os tenistas haviam ganhado seus primeiros jogos e Cilic também jogou o duelo de duplas, triunfando ao lado de Ivan Dodig. Cumprindo tabela no quinto jogo, Lucas Pouille venceu Marin Draganja por 2 sets a 0 (duplo 6/4).

Na outra semifinal, a Argentina viu Andy Murray vencer Guido Pella por 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/3) no primeiro jogo do domingo e empatar o duelo em 2 a 2. Cansado por ter jogado duplas, Juan Martin Del Potro não foi para seu segundo confronto em simples, sendo substituído por Leonardo Mayer.

Sem decepcionar seu país, Mayer (114º) venceu o britânico Daniel Evans (53º) após quase três horas de jogo por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 6/4, e colocou a Argentina em mais uma final da Copa.

Campeões em 2005 derrotando a Eslováquia na final, a Croácia fará sua segunda decisão de Davis e coloca em Cilic suas maiores esperanças, equipe ainda tem o simplista Borna Coric e os especialistas em duplas Ivan Dodig, parceiro do brasileiro Marcelo Mello, e Draganja.

A Argentina vai em busca de seu primeiro título após perder quatro finais. Em 1981, a equipe foi derrotada pelos Estados Unidos, em 2006 pela Rússia e em 2008 e 2011 pela Espanha.

Confira os vencedores dos playoffs que disputarão o Grupo Mundial da Davis em 2017 ao lado de Grã-Bretanha, Sérvia, Itália, Argentina, França, República Tcheca, Estados Unidos e Croácia:

Uzbequistão 2 x 3 Suíça

Bélgica 4 x 0 Brasil

Austrália 3 x 0 Eslováquia

Rússia 3 x 1 Cazaquistão

Índia 0 x 5 Espanha

Alemanha 3 x 2 Polônia

Japão 5 x 0 Ucrânia

