André Sá e Guccione são derrotados nas oitavas do ATP de Metz

O brasileiro foi para a quadra no torneio de duplas do ATP 250 de Metz, na França, ao lado do seu parceiro, o australiano Chris Guccione, mas não obteve resultado satisfatório, e acabou derrotado na fase de oitavas de final, diante do austríaco Oliver Marach do francês Fabrice Martin, que triunfaram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Sá e Guccione até iniciaram o confronto de maneira equilibrada frente a dupla adversária, mas perderam a consistências na parte final do primeiro set, e um serviço perdido no nono game foi crucial para dar confiança a Marach e Martin, que fecharam a parcial a seu favor após 33 minutos.

Na sequência, o duelo seguiu com games trocados para os dois lados de maneira bastante acirrada, sem que nenhuma das duas duplas deixasse de aproveitar seus serviços, atentas ao ataque do oponente. O roteiro se repetiu nos games finais, e novamente o brasileiro e o australiano sofreram uma quebra que deixou os rivais em boa situação para selar a vitória no jogo após 41 minutos de parcial.

Com o resultado, Sá e Guccione se despedem do torneio em Metz, enquanto Marach e Martin avançam até a fase de quartas de final, e aguardam o vencedor da partida entre os britânicos Neal e Ken Skupski contra os alemães Jan-Lennard Struff e Gero Kretschmer.

Recomendado para você