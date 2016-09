André Ghem é derrotado por argentino na final do Aberto do Paraná

O tenista brasileiro André Ghem tinha chances de levar o título do Aberto do Paraná neste domingo, mas acabou ficando com o vice. Em disputa do jogo final do torneio neste domingo, Ghem não foi capaz de superar o argentino Agustin Velotti, que se sagrou campeão com vitória por 2 sets a 0, com direito a um pneu no primeiro set e um 6/4 no segundo.

Apesar de estar frente a um adversário de posição inferior no ranking da ATP, Ghem acabou sendo facilmente dominado, sobretudo no primeiro set, e não conseguiu acertar as jogadas com a mesma eficiência das fases anteriores, acabando como presa fácil para Velotti.

Sem conseguir acertar o saque na parcial que abriu o jogo, o brasileiro teve atuação pouco inspirada e não conseguiu virar um game sequer. O pneu, nome quando um tenista vence o set por 6 a 0, foi aplicado pelo argentino em apenas 23 minutos.

Na sequência, Ghem até conseguiu voltar para o jogo e apresentar alguma resistência frente seu oponente, mas ainda assim, não o bastante para virar a partida. Velotti novamente esteve psicologicamente melhor e fechou o jogo a seu favor após mais 51 minutos e um total de 1 hora e 14 minutos de partida, que lhe renderam o título do torneio em Curitiba.

