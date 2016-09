André Ghem derrota espanhol e vai à final no Aberto do Paraná

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Em disputa do Aberto do Paraná na cidade de Curitiba, o brasileiro André Ghem encarou na manhã deste sábado o espanhol Pere Riba pela fase semifinal e aplicando 2 sets a 0 sobre o rival, conseguiu a vitória e a classificação para o confronto que vale o título da competição. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7/5) em 1 hora e 42 minutos de partida.

O brasileiro apresentou bom desempenho no set inicial, que conseguiu fechar a seu favor após 43 minutos. Apesar do bom início, o adversário espanhol não vendeu barato a derrota e Ghem precisou de consistência para quebrar saque do oponente e sair na dianteira.

A parcial que fechou o jogo foi ainda mais acirrada que a primeira, e durou 59 minutos. Riba esteve perto de Ghem nos games durante todo o confronto, e o brasileiro conseguiu quebra de saque perto do final do set, o que chegou a lhe dar dois match points, que, no entanto, foram bem salvos pelo espanhol.

Com a necessidade do tie-break para definição da parcial, o equilíbrio persistiu, no entanto, desta vez o brasileiro esteve atento para não deixar Riba crescer novamente na partida para salvar match points assim quem vantagem foi aberta. Depois de devolução na rede do espanhol, Ghem confirmou o triunfo e a passagem para a final do Challenger, que ocorre já no próximo domingo.

Recomendado para você