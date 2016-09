Wozniacki vence Bencic e estreia bem no WTA de Tóquio

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Em confronto válido pelo WTA de Tóquio, no Japão, na manhã desta terça-feira, a suíça Belinda Bencic e a dinamarquesa Caroline Wozniacki se enfrentaram pela fase de 16 avos de final, e quem se deu melhor foi Wozniacki, que triunfou pelo placar de 2 sets a 1, em parciais de 2/6, 7/5 e 1/6, em 1 hora e 46 minutos de partida.

A dinamarquesa, que foi campeã do torneio asiático em 2010, impôs boa superioridade sobre Bencic nos sets em que venceu e já garantiu vaga nas oitavas de final, onde enfrentará a espanhola Carla Suarez Navarro, atual número oito do mundo no ranking da WTA.

Wozniacki, semifinalista do Aberto dos Estados Unidos, iniciou o duelo com desempenho melhor que o de sua adversária, e foi recompensada com uma quebra de saque logo no início do primeiro set, que ditou o ritmo da parcial. A dinamarquesa ainda venceu novo serviço da suíça no ponto final, que lhe deu a dianteira no jogo.

Bencic tratou de mostrar reação na parcial seguinte, a mais equilibrada da partida, e com duas quebras no final do set conseguiu virar os games a seu favor quando já atravessava momento complicado, e forçou um terceiro período após selar triunfo em um acirrado 7 a 5.

O set final, no entanto, foi de novo domínio de Wozniacki, que assim como na parcial que abriu o confronto, demonstrou pleno controle sobre sua oponente e conseguiu nada menos do que três quebras de saque, abrindo larga vantagem e precisando de apenas 28 minutos para terminar o duelo com a classificação.

