Thomaz Bellucci perde top 1 do tênis brasileiro para Thiago Monteiro

Aos 22 anos, o cearense Thiago Monteiro amanheceu como o brasileiro melhor colocado no ranking da ATP. Depois de muitos anos no topo verde e amarelo, Thomaz Bellucci perdeu 33º posições na atualização desta segunda-feira e agora é o 100º tenista do mundo, sendo ultrapassado por Thiago (85º) e Rogerinho Dutra (88º).

A grande queda de Bellucci aconteceu porque o ranking da ATP considera os resultados das últimas 52 semanas (um ano) e, assim sendo, o paulista perdeu os 150 pontos conquistados com o vice-campeonato do ATP 250 de Quito. A edição de 2016 foi disputada há exatamente um ano a atual terá início nesta segunda-feira com a participação dos três brasileiros, além de João Souza, quarto do país.

Caso defenda seu vice-campeonato ou consiga o título, Thomaz pode voltar à 67ª posição da ATP. Cabeça de chave número quatro em Quito, Bellucci estreia já nas oitavas de final contra o vencedor entre Daniel Gimeno-Traver e Janko Tipsarevic.

Para manter a primeira colocação brasileira, Monteiro precisa chegar tão longe quanto os demais tenistas na competição equatoriana. O cearense pode fazer um confronto direto contra Rogerinho já na segunda fase. Para isso, ambos precisam vencer em suas estreias: enquanto Thiago encara Giovanni Lapentti, Rogerinho medirá forças contra Roberto Carballes Baena.

Andy Murray manteve a ponta do ranking, com Novak Djokovic e Stan Wawrinka completando os três primeiros. A única mudança do top 20 mundial foi a queda do francês Richard Gasquet, que perdeu quatro posições e agora é o 22º.

Já na lista das melhores tenistas do mundo, Paula Cristina Gonçalves se manteve como a melhor brasileira no ranking da WTA. Depois de subir dois postos, a tenista agora é a 158ª. Bia Haddad Maia perdeu dez posições e agora é a 188ª, um lugar à frente de Teliana Pereira.

No topo da WTA, Serena Williams manteve o primeiro lugar, com a alemã Angelique Kerber na segunda colocação e a tcheca Karolina Pliskova na terceira. A única mudança entre as vinte primeiras foi a troca de posições entre Elena Vesnina (agora 15ª) e Timea Bacsinzky (16ª).