Serena Williams vence compatriota e avança no Aberto da Austrália

Após longo tempo fora das quadras Serena Williams vem se mostrando em ótima forma neste início de 2017. Na madrugada deste sábado a número dois do mundo fez um jogo bastante consistente e não teve dificuldades para vencer a norte-americana Nicole Gibbs por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em apenas uma hora de jogo.

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália, Serena retornou às quadras no início deste ano após quatro meses longe por conta de uma lesão no ombro. Depois de jogar o WTA de Auckland, um dos torneios preparatórios para o primeiro Grand Slam do ano, a norte-americana espera retomar os dias de glória com um título em Melbourne.

Serena não tomou conhecimento da adversária no primeiro set. Bastante agressiva, a número dois do mundo exibiu o tênis que todo mundo conhece para atropelar Nicole Gibbs, que confirmou apenas um serviço na parcial.

No segundo set a tônica se repetiu. Serena Williams seguiu quebrando o saque da rival, que aos poucos ia se despedindo do Aberto da Austrália. Muito superior, a número dois do mundo ainda chegou a sofrer um breakpoint, mas nada que tirasse sua estabilidade em quadra. Desta forma, ela acabou fechando a parcial em 6/3 e confirmando sua classificação à próxima rodada em Melbourne.

Agora Serena Williams terá pela frente a tcheca Barbora Strycova, que venceu a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em uma hora e 30 minutos de jogo.