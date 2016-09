Serena consegue vitória tranquila e avança no Aberto dos EUA

Confirmando favoritismo em confronto válido pela fase de 16 avos de final do Aberto dos EUA, a estadunidense e atual número 1 do mundo, Serena Williams, derrotou a sueca Johanna Larsson com facilidade neste sábado e avançou até as oitavas do torneio feminino, com 2 sets a 0 e imponentes parciais de 6/2 e 6/1.

Serena precisou apenas de 1 hora e 1 minuto para fechar a partida a seu favor, sem ter corrido riscos perante sua adversária durante toda a construção da vitória. Na fase seguinte, a americana irá enfrentar a russa Yaroslava Shvedova que também aplicou 2 sets a 0 em sua partida e eliminou a chinesa Zhang Shuai.

O primeiro set já se iniciou dando amostras da partida desequilibrada que estaria por vir. No serviço inicial de Larsson no jogo, Serena conseguiu a quebra do saque e liderou a parcial com bastante segurança para fechá-la em apenas 37 minutos.

A sueca não conseguiu reagir no set seguinte, e dessa vez foram necessários apenas 24 minutos para que a americana novamente impusesse seu jogo e deixasse a oponente para trás sem maiores problemas. Mais duas quebras de saque definiram de vez o duelo de duração rápida a favor de Serena, classificada e ainda viva na busca de seu sétimo título do Aberto dos Estados Unidos.

Recomendado para você