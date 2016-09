Sem encontrar problemas, Wozniacki vence bem no Aberto dos EUA

Fazendo valer sua qualidade em quadras americanas, a dinamarquesa Caroline Wozniacki não decepcionou e saiu com a vitória em partida válida pelas oitavas de final do torneio simples feminino Aberto dos Estados Unidos. A ex-número 1 do ranking mundial bateu a estadunidense e atual número 9 do mundo Madison Keys por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Sempre no comando contra a rival, a dinamarquesa confirmou todos os seus serviços do primeiro set e ainda quebrou uma vez o de Keys, sem dar chances para que a tenista da casa se impusesse e conseguiu assim fechar a parcial a seu favor após 40 minutos.

Na sequência, Wozniacki já começou o set quebrando o saque da adversária novamente, desestabilizando o jogo que já pendia a seu favor. Novamente em 40 minutos, só foi necessário administrar a vantagem dos games para definir o confronto.

O triunfo coloca Wozniacki nas quartas de final do Grand Slam, onde terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, que em sua partida das oitavas também ganhou por 2 sets a 0, diante da britânica Johanna Konta.

