Atual campeã, Radwanska estreia com vitória no Premier de Tóquio

A polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do ranking mundial, avançou, com dificuldades, no Premier de Tóquio, competição da qual é a atual campeã. Ela superou a tcheca Barbora Strycova (21ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Com o triunfo, a top 5 atingiu as quartas de final do torneio.

A primeira parcial foi repleta de quebras de saque. Em nove games, cinco terminaram com a dona do serviço sendo derrotada. Radwanska levou a melhor, com três conversões, e fechou em 6/3, após 37 minutos de duelo.

O segundo set começou dominado por Strycova. Rapidamente, a tcheca conseguiu duas quebras e, confirmando seus serviços, abriu 5/1. A polonesa ainda tentou reagir, conseguindo chegar a 5/3, mas não foi suficiente, e a 21ª do ranking empatou a partida.

As quebras de serviço voltaram a ser muito frequentes na parcial decisiva. Entre o quinto e o décimo game, todos os saques foram quebrados, sem o jogo se definir. No 11º, Radwanska conseguiu confirmar, o que fez toda a diferença para a polonesa fechar em 7/5, após conquistar mais um game no saque de Barbora.

Wozniacki e Puig avançam

A adversária da número 4 do mundo nas quartas de final será a atual campeã olímpica, Monica Puig (33º), de Porto Rico. A medalhista de ouro superou a tcheca Petra Kvitova (16ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4.

Puig já havia surpreendido a europeia nos Jogos do Rio, superando-a na semifinal, também por 2 a 1 (6/4, 1/6 e 6/3).

Quem também segue firme em Tóquio é a dinamarquesa Caroline Wozniacki (28ª). A ex-número 1 do mundo parece manter o embalo da campanha no Aberto dos Estados Unidos, quando alcançou a semifinal, perdendo para a campeã Angelique Kerber, atual líder do ranking mundial.

Nesta quarta, Wozniacki fez 2 a 1 na número 8 do mundo, a espanhola Carla Suárez Navarro. As parciais da partida foram de 7/6 (7-4), 4/6 e 6/4. Nas quartas, a dinamarquesa pega a vencedora do confronto entre a cazaque Yulia Putintseva (38ª) e a polonesa Magda Linette (108ª).

