John John leva etapa de Margaret River e assume liderança do Mundial

No último dia da janela destinada para a realização da etapa de Margaret River, no Mundial de Surfe, a disputas finalmente foram concluídas, após longo período de paralisação. Com baterias das quartas, semifinal e final acontecendo na madrugada deste domingo, quem ficou com o título da etapa foi John John Florence atual campeão mundial da categoria.

Além do título na segunda etapa do circuito, John John assumiu a liderança geral do Mundial, já que foi terceiro colocado na primeira etapa da temporada e combinadas as duas provas já disputadas, soma mais pontos do que qualquer concorrente. Na final deste domingo, bateu o estadunidense Kolohe Andino.

Nas quartas de final, duelo brasileiro entre Mineirinho e Filipinho terminou com vitória do segundo, que somou 12.83 e superou os 10.33 do compatriota. Pela mesma fase, John John encarou Michel Bourez e venceu por 18.04 a 15.77

Filipe Toledo cairia na fase seguinte, diante de Kolohe Andino, em um acirrado 15.63 a 15, enquanto Florence, em bateria inspirada e duas ondas com notas acima de 9, passaria sem grandes problemas por Jack Freestone, da Austrália.

Na decisão, John John voltou a surfar com maestria, e despachou Andino conseguindo novamente duas ondas de nota superior a 9, que somaram 19.03, contra apenas 13.60 do estadunidense.