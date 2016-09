Filipinho supera Slater e avança para a semi em Trestles; Alex Ribeiro cai

Next

Dois brasileiros estiveram em ação nesta segunda-feira pelas quartas de final da etapa de Trestles, nos Estados Unidos, da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês). Filipe Toledo, o Filipinho, superou o onze vezes campeão mundial Kelly Slater e avançou para a semifinal da competição. Alex Ribeiro, por outro lado, não teve a mesma sorte e caiu diante de Joel Parkinson.

Filipinho entrou na água logo na segunda bateria para uma tarefa extremamente difícil: vencer a lenda Kelly Slater. O brasileiro surfou nove ondas contra apenas quatro do adversário e conquistou a vitória com duas ótimas notas, um 9,17 e um 9,20, que lhe renderam 18,37 de pontuação geral. O norte-americano terminou com 15,60 pontos.

Com o resultado, Filipe Toledo se credenciou para enfrentar o sul-africano Jordy Smith por uma vaga na final da etapa de Trestles. Irregular na temporada, o surfista de Ubatuba tem como melhor resultado um terceiro lugar em Gold Cost, na Austrália. Filipinho ainda perdeu as etapas de Bells Beach e Margaret River, também na Austrália, por causa de uma lesão.

Depois de ver Filipinho vencer, Alex Ribeiro tentou colocar o Brasil mais uma vez na semifinal, mas acabou sendo derrotado por Joel Parkinson. O australiano venceu por 14,77 (8,27 e 6,50) a 12,40 (7,50 e 4,90) e enfrentará o norte-americano Tanner Gudauskas por uma vaga na decisão.

