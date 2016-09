Filipinho cai na semifinal em Trestles após derrotar Slater

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O brasileiro Filipe Toledo ficou com a terceira colocação da etapa de Trestles do Circuito Mundial de surfe (WCT). O atleta de Ubatuba, que superou Kelly Slater nas quartas de final, foi derrotado na semifinal do evento, nesta quarta-feira, pelo sul-africano Jordy Smith por 17.23 a 14.50.

Filipinho era o último brasileiro ainda na disputa em Trestles – na outra semifinal, o australiano Joel Parkinson enfrenta o norte-americano Tanner Gudauskas. O surfista local foi responsável por eliminar Gabriel Medina na terceira fase em Trestles, em uma bateria que gerou muitas reclamações do brasileiro pela baixa pontuação de uma de suas ondas.

Alex Ribeiro foi derrotado nas quartas de final, Jadson André caiu na quinta rodada e Wiggolly Dantas, Ítalo Ferreira, Caio Ibelli e Miguel Pupo perderam na terceira rodada, como Medina. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Alejo Muniz foram eliminados ainda na segunda fase.

A etapa de Trestles do WCT ocorre em San Clemente, cidade da Califórnia para qual Filipe Toledo se mudou com a família em 2014 para amenizar a rotina de viagens para treinos, competições e compromissos de patrocinadores.

Com os 6.500 pontos da terceira colocação em Trestles, Filipinho chega a 25.450 ontos na temporada e se distancia da parte de baixo do ranking do ano. O brasileiro perdeu as etapas de Bells Beach e Margaret River, no início do ano, por causa de uma lesão.

Recomendado para você