Falta de ondas adia início da etapa de Trestles do Circuito Mundial

Next

Vídeos destaque Confira o gol da vitória do Figueirense contra o Atlético-PR

A falta de ondas no mar californiano adiou o início da etapa de Trestles do Circuito Mundial de Surfe nesta quarta-feira. O mau tempo levou a Liga Mundial (WSL) a tomar a decisão após quatro horas de espera pela manhã.

Às 11h30 (de Brasília) desta quinta-feira, os homens voltarão ao mar para avaliar se há condições de realizar a competição. Campeão em 2014, Gabriel Medina busca tomar a liderança geral do Circuito do havaiano John John Florence. A estreia do paulista será contra o também brasileiro Alex Ribeiro e o australiano Adam Melling, na quarta bateria inicial.

A etapa de Trestles é a oitava de onze do Circuito Mundial. Além de Florence, Medina tem como adversário pela primeira colocação o australiano Matt Wilkinson, segundo colocado com 36.000 pontos. A última etapa, no Taiti, foi vencida pelo veterano Kelly Slater.

Mulheres vão à água – Somente as mulheres foram para a água e realizaram sua primeira bateria nesta quarta. A gaúcha Tatiana Weston-Webb, que compete pelo Havaí, começou com o pé direito, vencendo sua primeira bateria contra a havaiana Alessa Quizon e a norte-americana Sade Erickson.

Recomendado para você