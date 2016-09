Após eliminação polêmica, Medina se diz cansado: “Hora de ir para casa”

Next

Gabriel Medina desabafou depois de ter sido eliminado de forma polêmica na etapa de Trestles, na Califórnia, Estados Unidos, da Liga Mundial de Surfe. Campeão do torneio há dois anos, o brasileiro não conseguiu superar a bateria do americano, local convidado, Tanner Gusdaukas na terceira rodada do campeonato, e reclamou da decisão dos juízes.

“Hora de ir para casa. Muito triste, eu dedico ou dediquei minha vida para isso… Estou cansado, cansei”, escreveu o surfista em suas redes sociais. Na disputa pelo bicampeonato mundial, no sábado, Medina foi derrotado por 17.13 pontos, contra 17.34 do norte-americano. Faltando apenas 13 minutos para o final da bateria, após um 8.67 de seu adversário, Gabriel precisava de um 8.34 para superá-lo e, apesar de ter conseguido aproveitar bem a onda, com uma série de manobras e rasgadas, obteve somente 8.30.

Com quatro minutos para concluir a disputa, junto com a decisão dos juízes, veio o inconformismo do brasileiro que, ao receber a nota, ainda os aplaudiu sobre sua prancha, ironizando.

Hora de ir pra casa. Muito triste, eu dedico ou dediquei minha vida pra isso…to cansado, cansei! Uma foto publicada por G. Medina???????? (@gabrielmedina) em Set 10, 2016 às 1:21 PDT

Ao final da atuação de Medina, o surfista australiano Matt Wilkinson também desabafou nas redes sociais, defendendo o brasileiro. “É difícil aceitar quando eles tomam decisões que decidem as vidas das pessoas e quando não tomam cuidado para fazerem isso de maneira certa, não são responsabilizados”.

Com a eliminação precoce, Gabriel Medina segue na briga pelo segundo título mundial. No ranking da WSL, o surfista está na terceira colocação, atrás apenas de Matt Wilkinson, que caiu na segunda fase, e do havaiano John John Florence, que foi eliminado na mesma etapa que Medina. Caso tivesse conseguido chegar à semifinal dos EUA, o brasileiro assumiria a liderança da temporada.

