Felipe Fraga conquista a Corrida do Milhão e abre vantagem na Stock

Mais rico e mais líder. É assim que Felipe Fraga sai do Autódromo de Interlagos neste domingo. Ele venceu a Corrida do Milhão da Stock Car, que premia o vencedor com R$ 1 milhão, e abriu vantagem na ponta da temporada da categoria. Rubens Barrichello foi o segundo e Valdeno Brito acabou em terceiro.

Foi a primeira vitória de Fraga na Corrida do Milhão, que teve sua oitava edição. A prova foi criada em 2008, não integrou o calendário da Stock Car no ano seguinte, e é realizada ininterruptamente desde 2010. O maior vencedor é Thiago Camilo, que subiu ao lugar mais alto do pódio três vezes.

O piloto do Tocantins assumiu a liderança ainda nas primeiras voltas em Interlagos e manteve a posição até receber a bandeira quadriculada. Pole position, Rubinho ficou em segundo a 0s411 do vencedor. Valdeno Brito completou o pódio, já a 5s180 de Felipe Fraga.

Além da premiação de R$ 1 milhão, Fraga comemora a ampliação de sua liderança na temporada da Stock Car. Ele marcou 30 pontos com a vitória e chegou a 163, com 33 de vantagem para Max Wilson, novo vice-líder da competição. Marcos Gomes, que chegou a São Paulo na segunda colocação do campeonato, envolveu-se em um acidente ainda no começo da prova, não pontuou e continua com 112 pontos, agora em sexto no campeonato.

“Foi incrível essa vitória. Estou muito feliz por essa conquista aqui em Interlagos. É a segunda vez que venço aqui e as duas vezes foram muito especiais. Aumentei a diferença na liderança do campeonato e ainda ganhei R$ 1 milhão. Não poderia ser melhor”, resumiu Fraga.

A próxima etapa do calendário da Stock Car é o Grande Prêmio de Londrina, marcado para 25 de setembro. Será o sétimo estágio da temporada de 12 provas da principal categoria do automobilismo nacional.

