Novo técnico de ex-corintianos admite que pensou em deixar o Sporting

Iniciando sua segunda temporada à frente do Sporting e já na liderança do Campeonato Português, o técnico Jorge Jesus revelou que quase deixou a equipe apenas um mês depois de ser contratado. O português, principal motivo pelo qual André acertou a saída do Corinthians, contou que foi a confiança do presidente do clube que o manteve no cargo.

“Quando cheguei ao Sporting, e o presidente é minha testemunha, ao fim de um mês quis ir embora”, contou ao jornal Record. “Olhei para meu plantel e pensei: o que é isso? Mas (o presidente) acreditava em mim e me deu forças, me disse que as coisas se resolveriam pouco a pouco e a verdade é que foram resolvidas comigo”, completou o treinador, que admitiu que o elenco que tinha não transmitia segurança.

Jesus chegou ao Sporting em 2015, depois de comandar o rival Benfica por seis temporadas. Em seu primeiro ano à frente dos leões, conquistou a Supercopa de Portugal e o vice do Português, brigando com o campeão até a última rodada e garantindo, assim, vaga para a Liga dos Campeões.

“Esta gente foi espetacular. Mudei todo o Sporting por dentro, em termos de estrutura, e o presidente foi fantástico porque não nega nada. Também tem muita ambição”, revelou. Bruno de Carvalho, mandatário do time, teve divergências com Elias, outro ex-corintiano que agora atua sob o comando de Jorge Jesus.

Por fim, o treinador enfatizou que os orçamentos do Benfica e Porto, os outros dois gigantes do futebol luso, são muito mais altos do que o de seu time. “Gastaram muito mais dinheiro no mercado do que o Sporting. Só um jogador do Benfica (Jiménez, 22 milhões de euros) custou quase mais do que todos os nossos juntos. Se acham que o Sporting foi, dos três grandes, o que se reforçou melhor, isso se deve à qualidade de quem escolheu”, afirmou.

Agora com Elias e André no elenco, além de outros quatro brasileiros (Jefferson, Bruno Paulista, Matheus Pereira e Bruno César), Jorge Jesus comanda o Sporting rumo ao título nacional e à inédita Liga dos Campeões.

