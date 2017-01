Elias e André podem se transferir para Flamengo e Sport, diz jornal português

O volante Elias e o atacante André não devem continuar no Sporting neste ano, segundo informações do jornal português O Jogo. A publicação noticiou que já existem propostas do Flamengo pelo meio-campista e do Sport pelo jogador de frente. A expectativa é de que os portugueses não dificultem a saída dos brasileiros.

Elias é quem tem a situação mais complicada. De acordo com o jornal, o Flamengo teria oferecido 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,18 milhões) pelo volante. Entretanto, a primeira investida não teria agradado ao clube português, que tem a intenção de negociar o atleta com o mercado chinês, imaginando uma compensação financeira maior. Nesta segunda passagem pelo clube, o meio-campista atuou em 15 jogos e anotou dois gols.

Já o Sport teria oferecido 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,39 milhões) por André, o mesmo valor desembolsado pelo clube português para contratar o atacante. A proposta teria agradado a diretoria dos leões portugueses. No dia 1º de Janeiro, André postou em seu Instagram uma foto agradecendo pelo ano de 2016, utilizando a hashtag #saudadeRecife .

André tem recebido poucas chances na equipe portuguesa, pois entrou em campo em 13 oportunidades e anotou apenas três gols com a camisa do clube. O jogador, que já vinha sendo criticado pela torcida, teve sua situação piorada após perder duas oportunidades na derrota por 2 a 1 do Sporting para o Vitória de Setubal nesta quarta-feira. A derrota significou a desclassificação do clube português na Taça da Liga.