Com multa de R$ 217 milhões, Elias é oficializado pelo Sporting; Slimani sai

O último dia da janela de transferências foi bastante agitado no Sporting. O clube de Lisboa confirmou o volante Elias, ex-Corinthians, que terá multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 217 milhões), além de oficializar a saída do atacante argelino Slimani, que foi para o Leicester, da Inglaterra.

Elias desembarcou na capital portuguesa na tarde desta quarta-feira, indo diretamente realizar exames médicos antes de assinar contrato válido por duas temporadas com o Sporting. Esta será a segunda passagem do jogador pelo Leão, onde esteve entre 2011 e 2014.

“Espero ajudar da melhor forma possível, estou feliz por voltar. Ser campeão foi o compromisso que o presidente assumiu, vou fazer o possível para tentar ajudar. Estão resolvidos todos os problemas”, disse o brasileiro, em referência às divergências que teve com o presidente leonino Bruno de Carvalho durante sua última passagem pelo clube, quando chegou a forçar uma saída para o Flamengo.

Apesar de não confirmar valores, a negociação de Elias teria custado cerca de 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) aos cofres do Sporting.

SLIMANI – Tendo marcado 27 gols em 33 jogos na última temporada do Campeonato Português, o centroavante argelino Slimani foi anunciado nesta quarta-feira pelo Leicester City, atual campeão inglês. O matador irá custar aos cofres dos Foxes 30 milhões de euros (R$ 108 milhões).

“Assinar com um time como o Leicester é uma grande honra para mim e eu mal posso esperar para começar a jogar. Eu sempre quis atuar no campeonato Inglês e ter a oportunidade de fazer isso com os atuais campeões era algo que eu simplesmente não poderia recusar”, disse o argelino.

