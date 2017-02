Com gols de brasileiro, Porto bate Sporting e assume a liderança

O Porto assumiu a liderança do Campeonato Português durante a noite deste sábado. Jogando no Estádio no Dragão, o time mandante contou com gols do estreante brasileiro Soares para vencer o Sporting por 2 a 1, resultado que garante a primeira posição do torneio de forma provisória.

Com 47 pontos em 20 jogos, o Porto abre dois de vantagem sobre o Benfica, que entra em campo neste domingo para encarar o Nacional, no Estádio da Luz. Já o Sporting fica ainda mais longe dos dois primeiros lugares, já que permanece no terceiro posto com 38 pontos.

Na 21ª rodada do Campeonato Português, o Porto tenta manter o embalo diante do Vitória de Guimarães, na condição de visitante. O Sporting, por sua vez, encara o Moreirense, também longe de seus domínios. Os dois jogos estão marcados para domingo.

O placar no Estádio do Dragão foi inaugurado logo aos seis minutos do primeiro tempo na tarde deste sábado. Após cruzamento do mexicano Jesus Corona, o paraibano Francisco das Chagas Soares dos Santos, mais conhecido pelo sobrenome, usou a cabeça para marcar.

O Porto conseguiu aumentar sua vantagem no marcador cinco minutos antes do final do primeiro tempo. Em um lançamento em profundidade de Danilo, Soares recebeu em boas condições e driblou o goleiro Rui Patrício antes de tocar para o fundo das redes.

O Sporting chegou a diminuir a vantagem do time da casa aos 20 minutos do segundo tempo. Gelson Martins cruzou para o holandês Bas Dost, que ajeitou para Alan Ruiz. Na entrada da área, o argentino matou no peito e, sem deixar a bola quicar, completou para vencer o goleiro Iker Casillas.

O Sporting teve a última chance de empatar o jogo já nos acréscimos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, o uruguaio Sebastián Coates subiu mais alto e cabeceou firme. Com agilidade, Casillas saltou no canto direito e garantiu a vitória do Porto, intensamente celebrada pelos atletas em campo.