Vinícius Araújo celebra gol e agradece Oswaldo de Oliveira pela confiança 

O empate em casa diante do Internacional não foi o resultado esperado pela torcida do Sport neste domingo. A partida, porém, pode ter sido fundamental para a redenção de um jogador em especial. Após sair do banco de reservas, o atacante Vinícius Araújo marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro de 2016 e deu a igualdade no placar ao Sport aos 44 minutos do segundo tempo.

Emocionado pelo gol, Vinícius Araújo agradeceu ao apoio dado pelo técnico Oswaldo de Oliveira e por seus familiares no momento difícil. “Estou feliz pelo gol. Acho que o futebol é muito dinâmico, uma vez você está bem, outra você está mal. Então quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, e acho que temos que estar preparados. O professor Oswaldo fala que temos que trabalhar firme e as oportunidades que a gente tem, temos que aproveitar. Então agradeço ao Oswaldo pela confiança, aos meus familiares e todos que me deram apoio para que hoje pudesse entrar e ajudar o Sport pelo menos com o empate”, declarou, ao canal Sportv.

O atacante ainda revelou o que o técnico Oswaldo de Oliveira disse no momento da comemoração de seu gol. “Ele falou que eu seria importante, que iria ajudar o meu time e que na hora que ele fosse me colocar eu ia dar uma resposta para a torcida”, declarou.

Com o empate no final do jogo, o Sport conseguiu permanecer a três pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 12ª posição, com 27 pontos. O Leão da Ilha volta a campo pela competição somente no dia 08 de setembro, uma quinta-feira, quando visita o Corinthians, às 19h30, na Arena de Itaquera.

