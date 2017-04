Sport volta aos treinos e pode perder zagueiro para Copa do Brasil

O Sport voltou aos treinos nesta segunda-feira, já visando ao duelo contra o Joinville, pela Copa do Brasil, na partida de ida da quarta fase da competição. O jogo é na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Como geralmente acontece, os atletas que foram titulares contra o Central, no último domingo, não foram a campo e ficaram apenas fazendo trabalhos regenerativos na academia do CT do clube, o José de Andrade Médicis.

O restante do grupo foi a campo, primeiro aprimorando a parte física. Posteriormente, houve treinos de finalização e também um trabalho técnico, já começando a moldar o time para quarta-feira. Após o fim da atividade, Diego Souza e Fabrício ficaram no gramado, cobrando faltas.

O treino contou com uma notícia ruim. O zagueiro Ronaldo Alves teve que deixar o campo antes do encerramento dos trabalhos, por conta de dores musculares. Ele será reavaliado até quarta para saber se terá condições de jogo.

O mês de abril é de decisões para o Sport. Além da Copa do Brasil, a equipe tem a semifinal da Copa do Nordeste, contra o rival Santa Cruz, e as semifinais do Campeonato Pernambucano, diante de rival ainda definido. Sabe-se que será clássico, já que as possibilidades são o time do Arruda ou o Náutico.