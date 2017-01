Alvo do Corinthians, volante Rithely renova com o Sport até 2022

Cobiçado por diversos clubes, entre eles o Corinthians, Rithely renovou o seu contrato com o Sport. O anúncio foi feito no próprio Twitter do clube pernambucano, nesta segunda-feira, com um vídeo gravado pelo jogador. O novo vínculo é até 2022.

Com a renovação, o clube coloca um ponto final das especulações e ainda garante a permanência de Rithely para a temporada de 2017.

No vídeo, além de falar as informações básicas da extensão de contrato, o meio-campista provoca o Flamengo e o Corinthians, afirmando que o Leão da Ilha é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987 e lembrando a conquista da Copa do Brasil sobre o Timão em 2008. Ele também prometeu a busca por um título de expressão nacional.

“Alô rapaziada, quero mandar um recado para vocês. Ontem estive em uma reunião com o Dr. Arnaldo (Barros, novo presidente do Sport) e acertamos a minha renovação de contrato até 2022. E este ano precisamos fazer de tudo para conquistar um título grande”, disse o jogador de 25 anos no vídeo. “Estamos juntos rapaziada. Conto com vocês em todos os jogos na Ilha (do Retiro). Vamos lotar. Com certeza vamos conseguir esse título de expressão”.

Na última temporada, Rithely disputou 56 partidas, fez oito assistências e marcou quatro gols. No Campeonato Brasileiro, ele atuou em 33 jogos, marcando dois gols e assistindo dois companheiros de equipe.