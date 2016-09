Rogério volta a treinar no Sport de olho em jogo contra o Corinthians

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

O Sport segue se preparando para o duelo contra o Corinthians, nesta quinta-feira, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, em treino realizado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o atacante Rogério, que segue em transição, voltou a treinar com bola.

O atacante se lesionou no primeiro jogo do Sport contra o Santa Cruz, na Copa Sul-Americana, e segue em fase de transição. “Rogério foi para o campo hoje, treinou com bola, mas ainda está concluindo a transição. Amanhã ele voltará a treinar normalmente e será reavaliado para saber se tem condições de enfrentar o Corinthians, na quinta-feira”, comentou Cléber Maciel, coordenador médico do Sport.

Outro jogador que pode pintar no time titular do Sport contra o Corinthians é o volante Neto Moura, que treinou nos 11 iniciais nesta semana. O jovem revelado nas categorias de base do Leão foi elogiado por Diego Souza, e respondeu aos complementos.

“Receber um elogio de um cara como Diego Souza foi muito bom. Ele é um cara excepcional e isso me deu mais moral e mais confiança. Me deu mais vontade para trabalhar e conseguir uma vaga no time. Agora, se eu for jogar, vou dar a vida para ficar no time”, disse Neto Moura.

O Leão da Ilha volta a treinar na manhã desta quarta-feira, antes de viajar para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians, na próxima quinta, na Arena Corinthians.

