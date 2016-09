Presidente do Sport lamenta fase, mas banca permanência de Oswaldo

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

Com a eliminação do Sport da Copa Sul-Americana, sobrou até para o presidente do clube. Depois da derrota contra o rival Santa Cruz no torneio continental, nesta quarta-feira, João Martorelli cedeu entrevista coletiva para explicar o mau momento da equipe, na qual pregou foco total no Campeonato Brasileiro e ainda elogiou e defendeu o trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira.

“A saída da Sul-Americana nos deixa decepcionados, mas não abatidos. Temos que erguer a cabeça e disputar a competição que nos resta, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos disputá-la não só para ficarmos longe da zona do rebaixamento, mas sim para honrar e jogar de acordo com a tradição”, apontou o dirigente. “O Oswaldo tem cumprido com o que foi combinado. Estamos satisfeitos com o trabalho dele. A equipe tem demonstrado uma melhora desde aquela vitória contra o Grêmio, apesar de alguns resultados nas últimas rodadas”, completou, citando o triunfo de 4 a 2, diante do Tricolor gaúcho, na 15ª rodada.

No Brasileirão, o Rubro-negro vem apresentando atuações muito irregulares e assume a 12ª colocação da tabela, com 27 pontos, 10 a menos que o quarto colocado Corinthians. Apesar do momento e buscando alçar voos maiores na competição, Martorelli indicou que não buscaria mais reforços no mercado e elogiou o atual elenco leonino.

“Nós não temos tempo para reformularmos o elenco. Considero que o elenco que hoje veste a camisa do Sport é bom. São atletas comprometidos e muito profissionais, mas que também erram. Acho que não podemos nos desesperar. Temos, sim, que focar no trabalho da comissão técnica e do elenco. É o momento de corrigir os erros para que o time retorne ao caminho das vitórias”, declarou.

Ainda sobre as expectativas sobre o futuro do clube, o presidente deu um recado especial à torcida, dizendo que ninguém está satisfeito com o desempenho recente do Leão, mas prometeu dias melhores.

“O torcedor do Sport tem um coração rubro-negro que não precisa de apelos ou motivações extras para comparecer e demonstrar seu amor pelo Clube. Acho que o importante é mostrá-los que também estamos muito chateados. Até mesmo pedir desculpas, pois infelizmente não deu para seguir em frente na Sul-Americana. Vamos continuar nos esforçando ao máximo como rubro-negros que somos e temos a certeza de que o torcedor leonino não irá faltar com o Clube, assim como nunca faltou”, finalizou.

