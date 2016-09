Magrão exalta primeiro tempo, mas admite segunda etapa ruim do Sport

O Sport fez um ótimo primeiro tempo diante do Corinthians. Sofreu pouco na defesa, e levou perigo ao goleiro Cássio. Porém, na volta do intervalo, os paulistas passaram a dominar a partida e, com isso, o Rubro-Negro pernambucano saiu derrotado por 3 a 0, em Itaquera, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na saída do gramado, o experiente goleiro Magrão analisou a derrota de sua equipe. O arqueiro não deixou de elogiar o bom primeiro tempo, mas admitiu que a queda na segunda meta foi brusca.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom. Sofremos o gol no primeiro lance do segundo, isso baqueou nossa equipe”, analisou o jogador, em entrevista ao Premiere.

Durante a primeira etapa, o meia Diego Souza teve ótima chance de abrir o placar, mas cabeceou em cima de Cássio, que conseguiu fazer a defesa. Magrão ressaltou a importância de não perder as chances de marcar.

“O futebol é assim, o gol é importante”, cravou o goleiro, que defende o Sport desde 2005, sendo um dos maiores ídolos da história do clube, tendo conquistado, em cima do próprio Corinthians, a Copa do Brasil de 2008.

Com 27 pontos, o Sport está próximo à zona da degola, e precisa de pontos na próxima rodada, para não correr risco de cair ainda mais na tabela. O adversário será o rival Santa Cruz, no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro.

